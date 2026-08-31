Clamoroso su Dodò, La Nazione: "Ha rifiutato l'Olympiakos, potrebbe incredibilmente rimanere alla Fiorentina"
Rimanere alla Fiorentina per Dodò significherebbe quasi sicuramente un rinnovo ponte di un anno per evitare che possa andare via a zero.
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2026 10:36
Infine lo spinoso caso Dodo, che rischia di trascinarsi fino alle ultimissime ore. Rifiutata la possibilità Olympiakos, è atteso un nuovo tentativo del Nottingham Forest, che però non sembra un club particolarmente gradito al brasiliano.
Che a questo punto potrebbe clamorosamente anche rimanere a Firenze. Vedremo se col rinnovo ponte di un anno che era stato paventato nelle scorse settimane.
Lo scrive stamattina in edicola La Nazione