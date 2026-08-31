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Clamoroso su Dodò, La Nazione: "Ha rifiutato l'Olympiakos, potrebbe incredibilmente rimanere alla Fiorentina"

Rimanere alla Fiorentina per Dodò significherebbe quasi sicuramente un rinnovo ponte di un anno per evitare che possa andare via a zero.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2026 10:36
Clamoroso su Dodò, La Nazione: "Ha rifiutato l'Olympiakos, potrebbe incredibilmente rimanere alla Fiorentina" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Infine lo spinoso caso Dodo, che rischia di trascinarsi fino alle ultimissime ore. Rifiutata la possibilità Olympiakos, è atteso un nuovo tentativo del Nottingham Forest, che però non sembra un club particolarmente gradito al brasiliano.

Che a questo punto potrebbe clamorosamente anche rimanere a Firenze. Vedremo se col rinnovo ponte di un anno che era stato paventato nelle scorse settimane.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione

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