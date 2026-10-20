Clamoroso a Pisa, l'ex Juventus Comolli è il nuovo presidente dei nerazzurri, saluta Corrado

Colpo di scena di grande rilievo in casa Pisa: la società nerazzurra ha ufficializzato, tramite una nota sul proprio portale, una svolta storica nei quadri dirigenziali del club.

La guida della società passa ufficialmente nelle mani di Damien Comolli, dirigente francese di primo piano reduce dall'esperienza dirigenziale vissuta alla Juventus. Comolli assumerà la doppia carica di Presidente e Amministratore Delegato.

Contestualmente a questo importante avvicendamento, si conclude ufficialmente dopo un decennio l'era di Giuseppe e Giovanni Corrado, che lasciano i rispettivi ruoli operativi all'interno dell'organigramma societario dopo dieci anni intensi e ricchi di significativi traguardi per i colori nerazzurri.

Affidato ai canali ufficiali del club, il primo commento di Damien Comolli esprime tutto il suo coinvolgimento per questa nuova avventura professionale:

“Accetto con grande entusiasmo di guidare il Pisa SC come Presidente e AD. Sotto la gestione di Alexander Knaster, la società ha evidenziato una crescita costante e traguardi rilevanti”.