Chiesa rivela: “Via dalla Fiorentina per la società e per le ambizioni. Non c’è progetto per sognare in grande”

Il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus ha fatto molto discutere non solo l’ambiente viola ma anche tutta l’Italia. A far rumore sono state anche i mancati ringraziamenti e i saluti del calciatore alla Fiorentina e a tutto l’ambiente viola.

Alcuni amici fiorentini del ragazzo però, non hanno fatto mancare la vicinanza e il sostegno anche dopo la tanto discussa cessione. Gli amici gli scrivono: “Non avrai nostalgia della società ma almeno dei tifosi e della città si”. Da qui la risposta di Chiesa che scrive testualmente:

“Mi fa piacere che ci sono persone come te che hanno capito veramente perché io me ne sono andato. Non era nè contro i tifosi né contro Firenze e la Fiorentina ma per un fatto di ambizioni. Io Firenze ci sono cresciuto, e devo tanto alla Fiorentina, che purtroppo negli ultimi anni non ha avuto il supporto e il progetto giusto per ripartire e per sognare in grande”

Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni. A Chiesa non sembra essere andato giù la mancata ambizione di puntare in alto della società viola, motivo reale della sua cessione.

