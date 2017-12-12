Chiesa: "Il mio primo contratto l'ho firmato con Corvino. Spero di essere in ritiro a Natale, il motivo..."

Nel corso della festa di Natale del settore giovanile ha parlato Federico Chiesa, queste le sue parole:"Il mio primo contratto giovanile è stato firmato da me e mio padre con Corvino, ricordo ancora l...

A cura di Redazione Labaroviola 12 dicembre 2017 19:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa

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