Chiesa: "Il mio primo contratto l'ho firmato con Corvino. Spero di essere in ritiro a Natale, il motivo..."
Nel corso della festa di Natale del settore giovanile ha parlato Federico Chiesa, queste le sue parole:"Il mio primo contratto giovanile è stato firmato da me e mio padre con Corvino, ricordo ancora l...
Nel corso della festa di Natale del settore giovanile ha parlato Federico Chiesa, queste le sue parole:
"Il mio primo contratto giovanile è stato firmato da me e mio padre con Corvino, ricordo ancora l'emozione. Tre anni fa ero tra questi ragazzi, è molto bello per me essere qua. Domani con la Sampdoria è una partita molto importante, speriamo di festeggiare il natale in treno verso i quarti di finale (in caso di vittoria contro la Samp il giorno di natale la squadra sara in ritiro pre partita per gli eventuali quarti ndr)".