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Chiesa: "Il mio primo contratto l'ho firmato con Corvino. Spero di essere in ritiro a Natale, il motivo..."

Nel corso della festa di Natale del settore giovanile ha parlato Federico Chiesa, queste le sue parole:"Il mio primo contratto giovanile è stato firmato da me e mio padre con Corvino, ricordo ancora l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2017 19:24
Chiesa: "Il mio primo contratto l'ho firmato con Corvino. Spero di essere in ritiro a Natale, il motivo..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Nel corso della festa di Natale del settore giovanile ha parlato Federico Chiesa, queste le sue parole:

"Il mio primo contratto giovanile è stato firmato da me e mio padre con Corvino, ricordo ancora l'emozione. Tre anni fa ero tra questi ragazzi, è molto bello per me essere qua. Domani con la Sampdoria è una partita molto importante, speriamo di festeggiare il natale in treno verso i quarti di finale (in caso di vittoria contro la Samp il giorno di natale la squadra sara in ritiro pre partita per gli eventuali quarti ndr)".

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