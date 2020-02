Federico Chiesa, protagonista della partita della Fiorentina contro la Sampdoria, al termine del match ha parlato a Sky Sport:

“Siamo felici per la giornataccia abbiamo vissuto, premia il lavoro di tutto lo staff. Vittoria fondamentale la salvezza. Con l’Atalanta siamo calati ed abbiamo perso, oggi non abbiamo mollato per 90′.”.

Il rapporto con Iachini?

“Quando è arrivato mi ha parlato in maniera franca, così come la società. Mi hanno fatto sentire importante, ora sappiamo cosa dare in campo. Testa al Milan”.

Cosa mi ha detto il mister?

“Se sono felice mi avrà detto cose belle”.