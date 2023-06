Chiesa flop, vuole andare via dalla Juventus, non va d’accordo con Allegri. In vendita per 30 milioni

Sembra essere giunta al capolinea l’avventura di Federico Chiesa con la Juventus. Secondo quanto riportato questa mattina dal “Corriere dello Sport”, lo scarso feeling tra il giocatore e Allegri potrebbe far propendere la Juve per la sua cessione, in cambio di una cifra oscillante tra i 35 e i 40 milioni di euro. Anche il giocatore non è contento della situazione. Si attendono, dunque, offerte concrete per Chiesa che per ora non sono arrivate. Ricordiamo che la Juventus acquistò Chiesa per 60 milioni di euro dalla Fiorentina ma nelle ultime stagioni, complice anche un grave infortunio, l’esterno è calato parecchio.

