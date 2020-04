Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Rocco Commisso è a caccia della sua bandiera. Tra i giovani più talentuosi in casa viola spiccano Federico Chiesa, Gaetano Castrovilli e Dusan Vlahovic. Fede venne presentato dall’ex allenatore Sousa come la bandiera del Futuro visto che è cresciuto a Firenze. Il secondo è stato fortemente voluto dal club viola ed è stato elogiato anche dall’Unico 10, Giancarlo Antognoni. Infine Vlahovic, che ha colpito per la sua volontà e dedizione oltre che grazie al suo magico mancino. Per restare a Firenze però dovranno rifiutare le avance di grandi club proprio come fece Antognoni.