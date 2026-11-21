L'analisi Che sfida con Varela! Gazzetta: "Pellegrino ha già fatto il salto di qualità. Si è caricato la viola sulle spalle"

Il tesoro Varela sfida Pellegrino. Tra Monza e Fiorentina si affrontano attacchi al top: il portoghese è uomo-mercato l’argentino è in crescita.

Monza-Fiorentina sarà soprattutto la sfida del gol tra la rivelazione Gustavo Varela e l’argentino Mateo Pellegrino. Lo garantiscono le loro doti realizzative — nove reti in 10 partite finora per il primo, quattro in 11 per il secondo — ma anche e più di ogni altra cosa la stessa partenza negativa delle due difese, appaiate al penultimo posto nella classifica delle più bucate, addirittura 25 volte. Ci sono, insomma, tutti gli ingredienti per immaginare un posticipo scoppiettante, che mette in palio tre punti fondamentali per il cammino salvezza di entrambe le squadre.

NAZIONALE - Varela, per primo, è in un momento magico. L’eco dei gol segnati dal 21enne figlio d’arte (papà Fernando è stato un ottimo difensore centrale e ha smesso appena lo scorso anno...), comprese le doppiette a Cagliari e Sassuolo, è arrivato fino in Portogallo, dove il ct Jorge Jesus ha pensato di convocarlo nella prima nazionale del dopo Cristiano Ronaldo. Pur non avendo trovato lo spazio per esordire contro Danimarca e Galles, ha comunque vissuto giornate fondamentali per la sua maturazione, mentre il suo valore di mercato continua a crescere e ha raggiunto i 35-40 milioni, come sanno bene Juventus e Napoli (che lo vorrebbe inserire nella lista degli acquisti già nel mercato di gennaio al posto di Lucca): più del decuplo dei 2+1 milioni spesi dal Monza per prenderlo dal Benfica.

La punta, intanto, giovedì era già tornata in Brianza e si è messa a disposizione di Juric per guidare l’attacco del Monza contro la Fiorentina. Lo farà fino a fine campionato? La risposta, in questo momento, è da 1X2 come nella vecchia schedina del Totocalcio.

FUTURO LEADER - Chi il salto l’ha già fatto, invece, è l’altro figlio d’arte Mateo Pellegrino (papà Mauricio è stato calciatore e poi, da allenatore, vice di Benitez anche all’Inter). Arrivato a Firenze dal Parma per 22,5 milioni e per sostituire Kean, l’argentino ha dimostrato d’avere già le spalle abbastanza larghe per caricarsi tutta la Viola sulle spalle e provare a tirarla fuori dalle paludi della zona retrocessione. Quattro i gol segnati finora in campionato, compreso l’ultimo alla Juventus, festeggiato con la mitraglia come l’idolo — suo e dei tifosi viola — Batistuta.

Arrivare in doppia cifra lo aiuterebbe quantomeno ad avvicinarsi al sogno della Nazionale, che deve ripartire dopo l’addio di Messi, anche se per quel ruolo si è già

Lo scrive stamattina in edicola la Gazzetta dello Sport