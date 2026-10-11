Che impatto di Croci in primavera: 4 gol in 414 minuti. Ma la Fiorentina è in zona retrocessione

Croci vola ma la Fiorentina fa fatica

Si è giocata questa mattina al Rocco B. Commisso Viola Park la sfida tra Fiorentina e Parma valevole per il campionato di primavera 1. La partita è terminata con il risultato di 1-1 con i viola di Andreazzoli che ancora rincorrono la prima vittoria e che ore si trovano al 17º posto in zona play out ma che dopo la giornata di oggi potrebbero scivolare anche all’ultimo posto.

Ci sono però delle buone notizie, una su tutte l’impatto di Federico Croci alla prima vera stagione da calciatore della primavera. Croci infatti ha segnato già 4 reti in campionato in appena 414 minuti giocati. A questa si deve aggiungere il gol segnato con la nazionale U18, per un totale di 5 reti in 7 presenze