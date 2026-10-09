Che entusiasmo Mastantuono! Corriere dello Sport: "Ha preso il primo volo per essere a disposizione. E può già giocare"

Mastantuono ha detto ha Vanoli di essere pronto. Ieri era già in campo, gli rimane la rifinitura di oggi prima della partenza per Genova

Che bello ritrovarti: è la frase che ognuno dei nazionali via via tornati al Viola Park da sabato scorso (Beto) in poi si è sentito dire da allenatore, staff, dirigenti e compagni di squadra, ma uno più degli altri e non per fare classifiche di simpatia: Franco Mastantuono. È proprio che il talento argentino è entrato subito nel cuore e nella testa di tutti dentro al gruppo di Vanoli per l’umiltà, per la disponibilità, per la predisposizione a condividere mettendosi sempre al servizio della squadra: e non a caso, proprio l’allenatore in primis ne è rimasto piacevolmente sorpreso. Quella frase ieri pomeriggio ha accompagnato Masta dallo spogliatoio al campo per l’allenamento che lo riportava al centro della Fiorentina dopo quasi venti giorni in Sudamerica, contraddistinti dal gol segnato al Burkina Faso e dalla presenza seppur per pochi minuti nella partita d’addio di Messi all’Albiceleste.

ENTUSIASMO. Ma la nazionale per l’attaccante classe 2007 che viene dal Real Madrid adesso è anche la formazione viola, in virtù di un rapporto clamorosamente e velocemente bello fin dal giorno del suo arrivo Peretola ormai due mesi fa salutato da centinaia di tifosi entusiasti. E quell’entusiasmo non è stato mai disperso, nemmeno nei giorni in cui la Fiorentina (e Mastantuono di conseguenza) andavano incontro a sconfitte e rovesci pesanti, inattesi, dolorosi. Anzi. Al limite è rimasto un po’ sopito per forza di cose, ma poi la partita di Venezia ha provveduto a riaccenderlo in maniera ancora più fragorosa: tripletta del Franco argentino, Firenze e il popolo viola pazzi di lui. Che, sempre per il discorso precedente, fresco dei tre gol appena segnati in Laguna, ha dichiarato che il premio di migliore in campo lo meritava Fagioli: e lì, ci fosse stato ancora un piccolo dubbio (e non c’era), Mastantuono ha definitivamente conquistato Vanoli e la Fiorentina. E non (solo) per la tripletta.



DISPONIBILITÀ. Così ieri, quando si sono ritrovati di nuovo uno di fronte all’altro per l’allenamento del giovedì, il penultimo per De Gea e compagni verso la trasferta di Genova, che cosa poteva dire Mastantuono a Vanoli? Esatto. Che è pronto per giocare a Marassi domani se il tecnico lo vuole, che fatica mentale e fisica più del lungo viaggio (parentesi: primo volo utile subito preso per essere in Italia già nella serata di mercoledì a poco più di ventiquatt’ore da Argentina-Benin) che degli impegni agonistici non è un problema, avendo giocato in tutto novanta minuti suddivisi in tre presenze, che comunque si è allenato bene e quindi è pronto a riprendere da dove aveva lasciato. Intanto, Vanoli lo ha inserito in gruppo per gran parte della seduta pur adattando l’intensità per lui, e questo è già un segnale preciso, poi deciderà oggi nelle prove generali della rifinitura: ma se l’idea era ed è quella di non rinunciarci schierandolo dall’inizio, l’entusiasmo e la disponibilità di Masta (si torna sempre lì) dovrebbero togliere ogni dubbio.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport.