Tifosi Che cuore i tifosi viola! Domani saranno in 1 300 nel settore ospiti, si aspettano una Fiorentina trasformata

Domani, invece, suonerà tutt’altra musica: la Fiorentina avrà al seguito un altro muro viola e lo avrà nel momento più duro della stagione

I fischi del Brianteo, in parte, si sentono ancora. Eppure domani a Udine nel settore ospiti non ci sarà un seggiolino libero. È il modo in cui Firenze ha scelto di presentarsi al primo appuntamento dopo la disfatta di Monza e l’inizio del ritiro al Viola Park: ovvero con la rabbia di chi ha visto la Fiorentina umiliata perdere 3-0 e, contestualmente, la voglia di esserci quando la squadra è chiamata a rialzarsi.

Al Bluenergy Stadium saranno circa millecinquecento i tifosi viola: 1.311 nel settore ospiti, dove sono stati staccati tutti i biglietti disponibili, e altri duecento circa nel resto dello stadio. Cinque giorni dopo la figuraccia di lunedì, la formazione di Paolo Vanoli avrà ancora una curva da cui prendere forza. E dovrà trovare il modo di rappresentarla al meglio sul campo. La prevendita, d’altronde, ha raccontato un particolare curioso su questa trasferta: buona parte dei biglietti era stata infatti acquistata «a scatola chiusa», prima cioè che la partita del Brianteo si trasformasse in una Caporetto. Il viaggio era già in programma, con tutto ciò che comporta organizzare una domenica in Friuli, quando ancora c’era chi sperava che Monza potesse dare un altro corso alla stagione.

È andata come è andata, con tre gol incassati e la contestazione di chi aveva raggiunto la Brianza di lunedì. Ecco perché adesso toccherà alla Fiorentina dare un senso a quel seguito: prima ancora del risultato, in una sfida tanto delicata, servirà la personalità di prendersi fin da subito la partita e di soffrire quando sarà l’Udinese a imporre il ritmo. Al Brianteo, appena la gara ha preso una brutta piega, è mancato proprio questo. E per capire quanto poco la classifica abbia inciso fin qui sulle abitudini del pubblico viola basta esaminare i numeri collezionati al Franchi, dove i lavori hanno ridotto (ormai da anni) ad appena 24.786 posti la capienza: in sei gare si sono contate 132.317 presenze totali, per una media di 22.053 spettatori, pari all’88,9% dei posti disponibili. Il massimo si è toccato contro il Frosinone (con 23.132 persone sugli spalti), il minimo contro l’Atalanta con 20.351 spettatori. Anche quando il Franchi ha avuto meno pubblico, dunque, ci sono state più di ventimila persone a vedere la Fiorentina. È fuori casa, però, che il dato acquista un altro peso: Udine infatti sarà la settima tappa stagionale e il terzo tutto esaurito nel settore ospiti, dopo i mille di Venezia e i 1.700 di Genova. A Reggio Emilia, sede dell’ultima vittoria viola, si erano mossi in 2.256 mentre a Monza erano 1.254, con la partita fissata in una giornata di lavoro da far combaciare con la trasferta. A Roma, alla prima di campionato, il viaggio era stato vietato dopo gli scontri di un anno fa mentre a Milano il settore è stato disertato dalla curva Fiesole in virtù del caro biglietti.

Domani, invece, suonerà tutt’altra musica: la Fiorentina avrà al seguito un altro muro viola e lo avrà nel momento più duro della stagione, dopo una sconfitta che ha lasciato il segno anche nel rapporto tra squadra e curva. Chi salirà a Udine sa bene cosa ha visto lunedì e ha tutto il diritto di aspettarsi una Fiorentina trasformata. Il resto, dalla reazione ai punti, spetterà farla vedere a Vanoli e ai suoi giocatori.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione