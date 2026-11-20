L'analisi Che brutta media per la Fiorentina! Nazione: "Penultima con 7 punti nei primi tempi. Serve lavorarci"

Dopo undici giornate, la Fiorentina sarebbe penultima con 7 punti nei primi tempi e decima con 16 nelle riprese

C’è un dato piuttosto significativo nelle statistiche delle prime undici giornate di campionato della Fiorentina. La classifica stilata sulla base dei risultati dei soli primi tempi vedrebbe i viola al penultimo posto con 7 punti, davanti soltanto al Venezia. Una sola vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte. Prendendo invece in esame i risultati dei secondi 45 minuti, la Fiorentina sarebbe decima con 16 punti, gli stessi di Napoli e Bologna, uno in meno della Juventus e due in meno del Milan. Insomma, da una parte il rendimento di una squadra in piena zona retrocessione, dall’altra quello di una formazione non troppo distante dalla zona europea. Una differenza notevole, peraltro già piuttosto marcata nelle partite della gestione Vanoli.

Interessante anche la distribuzione dei gol. Dei 17 segnati in campionato, ben 12 sono arrivati dopo l’intervallo, cinque dei quali nel primo quarto d’ora della ripresa. Rientrano in questa casistica anche le tre reti consecutive di Njie, tutte realizzate fra il 50’ e il 54’. Cambia poco, invece, sotto il profilo della tenuta difensiva: 12 gol incassati nei primi tempi, 13 nei secondi. È dunque soprattutto a livello offensivo che la Fiorentina riesce a esprimersi meglio con il passare dei minuti.

Un aspetto sul quale evidentemente Vanoli dovrà lavorare, anche al di là delle questioni di natura strettamente tattica. Se da una parte va riconosciuta al tecnico la capacità di correggere in corsa alcune situazioni, dall’altra bisognerà capire perché troppo spesso la Fiorentina fatichi a imporre il proprio gioco fin dall’inizio. Lunedì sera, peraltro, la Fiorentina troverà di fronte un Monza che ha subito ben sei gol fra il 46’ e il 60’, proprio nella fase della partita in cui i viola hanno costruito buona parte delle loro fortune offensive. Un mero dato statistico...

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione