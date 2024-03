Champions League, tutto nelle mani di Inter e Napoli

L’eliminazione della Lazio, prevedibile alla vigilia del doppio confronto, un po’ meno dopo la gara uno che aveva visto i biancocelesti vincere di misura, ha ridotto la presenza delle squadre italiane nella principale manifestazione europea a Inter e Napoli. Sono due le squadre italiane ancora in gioco nella coppa dalle grandi orecchie, e le previsioni delle scommesse Champions League sono abbastanza chiare e indicative. L’Inter ha grandi possibilità di passare il turno; l’ 1-0 a favore dei neroazzurri nella gara di andata pesa, tanto da considerare il segno 2 a 2,50 contro il 2,87 del successo degli spagnoli (l’X invece a 3,20). Mentre il Napoli, ospite del Barcellona, parte dall’1-1 del Maradona ed ha il compito più difficile, visto che i catalani vantano un 1,80 per il successo al Nou Camp, a differenza del 4,14 che premerebbe il 2 della squadra di Calzona; l’X è a 3,80 e porterebbe ai supplementari.

La speranza è ovviamente che entrambe le nostre rappresentanti riescano a centrare la qualificazione ai quarti di finale e a mantenere alta la bandiera tricolore, che lo scorso anno sventolò in maniera imponente su tutta la fase finale della competizione con Inter, Milan e Napoli a darsi battaglia in modo spettacolare.

Martedì 12 tocca al Napoli che, come abbiamo visto, parte in svantaggio nei pronostici, ma nell’ultimo periodo ha ritrovato il miglior Kvaratskhelia e soprattutto la piena disponibilità di Osimhen, già in gol all’andata nonostante fosse reduce dalla Coppa d’Africa e quindi un po’ in debito di ossigeno. Il giorno seguente invece, mercoledì 13, sarà la volta della squadra di Simone Inzaghi, chiamata ad esibirsi al Wanda Metropolitano partendo dall’esiguo vantaggio maturato all’andata. I neroazzurri cercheranno di costruirsi la qualificazione ai quarti puntando sul gol di Arnautovic,ma soprattutto sulla forza di un organico considerato tra i migliori del continente europeo, e, dato non trascurabile, potranno nuovamente contare su Thuram che, in coppia con Lautaro, ha mostrato cose davvero eccellenti.