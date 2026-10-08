Cejas: "Mastantuono è un talento molto giovane ma si parla troppo di lui. Deve crescere molto"

Le parole dell'ex portiere della Fiorentina Sebastian Cejas sul suo connazionale Franco Mastantuono

L'ex portiere della Fiorentina Sebastian Cejas ha parlato del connazionale Franco Mastantuono in collegamento con RTV38.

Ecco le parole dell'ex calciatore, oggi allenatore :

"Il calciatore vuole giocare sempre e vuole essere sempre a disposizione. Lui ha un'età che glielo permette ma deve gestire la fatica insieme allo staff tecnico. Penso che sarà a disposizione poi Vanoli prenderà la decisione migliore insieme a lui. E' un talento molto giovane, ci si aspetta tanto da lui. Si parla troppo del suo talento ed ha una responsabilità molto grande. Bisogna andarci piano, la Fiorentina lo ha accolto molto bene e lui è molto contento e molto felice però non ha ancora 20 anni.

Deve crescere molto".