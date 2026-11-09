Cecchi: "Vanoli ha fatto tutto alla perfezione, anche i cambi sono stati azzeccati e al tempo giusto"

Il giornalista è intervenuto per parlare del tecnico viola

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare del pareggio della Fiorentina: "Io sono felice perchè ho un po' di rammarico dopo ieri perché abbiamo finito in crescendo e abbiamo creato di più della Juventus. La Fiorentina ha trovato un assetto e credo che, se continuiamo così, possiamo risalire la classifica perchè abbiamo gente di qualità che ti può far sognare."

Prosegue: "Oulai è meraviglioso, argento vivo che corre dappertutto con un'incoscienza che ci piace. Vanoli lo ha tolto perché ha rischiato il cartellino ed ha fatto bene per non rischiare. Oulai non ha paura di nulla ed è uno su cui bisogna continuare a puntare."

Sull'arbitro: "Il rigore per loro c'era, sono sicuro che, se fosse successo a noi, avremmo fatto un macello. Mi piace vedere gli juventini che si arrabbiano per l'arbitro perchè è proprio il mondo al contrario."

Su Vanoli: "Qualcuno l'ha criticato pure ieri, ma per me non ha sbagliato nulla e va applaudito. I cambi sono stati giusti perchè Oulai ha rischiato il rosso e ha fatto bene a levarlo per evitare di restare in dieci poi Gonçalves lo ha tolto perchè era cotto. Non diventerà mai un grande allenatore ma ieri non ha fatto nessun errore."