Cecchi: “Settimo posto un’impresa. Ma la Fiorentina polverizza gli avversari quando è in giornata”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi, ha così parlato del momento in casa Fiorentina dopo la bella vittoria di sabato contro il Milan: “La Fiorentina quando è in giornata polverizza gli avversari e impedisce agli avversari di giocare. Ha mostrato il gioco dell’anno scorso. Ha polverizzato il Milan, il Verona e il Braga. Chi non è contento oggi ha qualche problema. Con il Milan la partita più bella del campionato viola. Una Fiorentina bella e brava, con Italiano che scelto una mossa “Gasperiniana” pressando Tonali e Bennacer. Sono contento anche per Ikonè. La Fiorentina è come un treno che si ferma mille volte. Non si capisce mai quando arriva e quando no. Le fermati finali devono essere Praga e Roma

Infine, sulla possibilità di centrare la qualificazione in Europa: “Europa? Settimo posto un’impresa. Ritrovati giocatori perduti. Forse Jovic ha preso da Cabral, imparando come comportarsi. Ha portato nello spogliatoio con la sua allegria”