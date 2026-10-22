Cecchi: "Ranieri non si merita le tante critiche. E' un buon giocatore che farà molto comodo quest'anno"

Il giornalista, Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Sportiva, per spendere parole a favore dell'ex capitano Luca Ranieri

Ecco le parole di Stefano Cecchi su Radio Sportiva: "Accetto le critiche ma quando ci si scaglia contro un singolo giocatore non mi piace mai. E sappiamo bene che a Firenze sia successo a molti giocatori, è capitato in passato, succede adesso e succederà anche in futuro.

Luca Ranieri non si merita le tante critiche ed accuse che ha preso in queste settimane. Non è un campione ma è un buon giocatore che in difesa potrà fare molto comodo alla Fiorentina durante questo campionato".