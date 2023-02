Cecchi non ha dubbi: “Alla Fiorentina manca qualità, non i numeri per giocare tre competizioni”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della sfida contro l’Hellas Verona: “Non si può dire che a Italiano manchino i numeri per giocare tre competizioni, il problema è che manca la qualità. Se penso a Bonaventura perno del nostro centrocampo, allora è oggettivo che qualcosa sia stato sbagliato.

Poi ha proseguito: “Bianco è stato protetto da Italiano, ma per giocare a certi livelli probabilmente non è pronto. Dobbiamo toglierci dalla testa il problema retrocessione, ma se stasera perdiamo si aprono scenari terribili in classifica. Con la salvezza, il nono o l’undicesimo posto non cambia nulla”