Cecchi: “Fiorentina crollata rovinosamente minata dai suoi errori. Con il Torino opportunità da non fallire”

"Grosso cambia quasi tutto, per non cambiare niente nella sostanza"

Stefano Cecchi ha così parlato a La Nazione: "Nel segno del Gattopardo. Grosso rispetto a Roma cambia quasi tutto, giocatori e assetto, per non cambiare niente nella sostanza. Roba appunto che sarebbe piaciuta al principe di Salina. Così, di fronte a un Frosinone ordinato, la formazione viola ha mostrato la stessa identica immagine dell'Olimpico, crollando rovinosamente minata dai suoi stessi errori. Sostanzialmente una non-squadra, quella viola vista in queste due giornate.

Capace di andare avanti solo grazie a strappi dei singoli (soprattutto Mastantuono e Valdepenas) ma senza un'idea di gioco a renderla collettiva. Ora: dire che davanti a ciò il problema principale sia Grosso, come in queste ore molti pensano, probabilmente è una fuga in avanti. Troppo breve il percorso fatto. Ma di certo in questo caso il primo a dover correggere la deriva è proprio lui. La partita di sabato col Torino sembra davvero un'opportunità da non fallire assolutamente".