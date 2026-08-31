Cecchi critico: “Ero entusiasta, ma la rotta si è smarrita. Beto e Pellegrino insieme non valgono Kean"

Stefano Cecchi ha fatto il punto sul difficile avvio di campionato della Fiorentina e sulle ultime operazioni di mercato dei viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha espresso alcune perplessità sia sull’avvio di stagione della squadra sia sulle ultime mosse di mercato. In particolare, il giornalista si è soffermato sulle scelte effettuate in attacco:

"In questo momento guardi la classifica e vivi nuovamente gli incubi della passata stagione. È tutto inaspettato, mi mancano persino le parole. Fino a 15 giorni fa ero entusiasta: il mercato mi sembrava impostato su una rotta chiara, mentre ora ho come l'impressione che questa rotta si sia smarrita. La costruzione del reparto offensivo è diventata una sorta di condanna. Capisco la scelta tattica di puntare su Beto, un giocatore da contropiede, rispetto a un uomo d'area di rigore come Pellegrino; tuttavia, loro due messi insieme non possono essere paragonati a Kean".

"Mandragora non sarà un campione, ma l'anno scorso ti ha garantito 7-8 gol, proprio come Kean, che pure ha giocato poco e male, mentre l'anno prima ne avevano segnati persino di più. Chi farà i loro gol quest'anno? È una domanda che mi preoccupa non poco. Nelle gare in cui la Fiorentina potrà gestire maggiormente il possesso vedo Pellegrino titolare, mentre nelle partite dove ci sarà più da soffrire partirà Beto".

Ha poi continuato il suo intervento definendosi fiducioso per il futuro, grazie anche al talento di Njie e Oulai, ma preoccupato per il presente della Fiorentina.

"Quello che è certo è che la rosa ha un grande futuro davanti a sé. Njie è fortissimo, così come Oulai: parliamo di due giovanissimi con margini enormi. La Fiorentina è un'idea di squadra che ha bisogno di tempo per germogliare e la speranza è che alla base ci sia una visione precisa, anche se per il presente la strada si fa più dura. La Fiorentina in fase di possesso palla non è male, ma mi spaventa la transizione negativa. La mia speranza è che questo spogliatoio riesca a buttare fuori ciò che lo frenava, diventando più unito, perché finora non si è ancora vista un'idea collettiva".

"La gara contro il Torino è già da dentro o fuori: per questo motivo il popolo viola si deve unire, mettere la testa nel carrarmato e sostenere la squadra in questo momento difficile. Sinceramente non sono ancora riuscito a capire che tipo di calcio voglia fare Grosso. In più, sulle spalle del tecnico pesa inevitabilmente l'ombra e la pressione di Stefano Pioli, visto che l'anno scorso si aspettò a lungo prima di allontanarlo, nonostante non si vedesse alcun tipo di miglioramento".