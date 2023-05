Cecchi crede in Jovic: “L’ho visto bene a Basilea. Per me può essere l’uomo della finale, più di Cabral”

Il giornalista fiorentino Stefano Cecchi, ha parlato a Radio Bruno intervenendo sull’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, e sulla sua crescita: “A Basilea il serbo l’ho visto bene, Cabral non si era visto molto contro la sua ex squadra. Per me Jovic può essere l’uomo della finale. Non è il trequartista che cerca Italiano, perché al giocatore in quel ruolo l’allenatore viola chiede un dispendio di energie importante, rincorrendo il regista. Per me il suo futuro è intrigante, credo possa rimanere a Firenze”.