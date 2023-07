Cecchi: “Arthur? È un po’ il cugino di Jovic. Era considerato l’elite del calcio, poi si è perso”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi ha così parlato di Arthur, centrocampista della Juventus a un passo dalla Fiorentina: “Arriva dalla nobiltà del calcio, ha giocato in grandi squadre. Era considerato l’èlite, tanto che il Barcellona lo prese per rimettere a posto il suo centrocampo, ma poi alla Juventus ed al Liverpool si è perso. È un po’ il cugino di Jovic: ha una grande potenzialità ma è una scommessa. È affascinante come scommessa, e se avesse dentro un po’ di fuoco di rivincita sarebbe interessante, soprattutto se potesse arrivare con una operazione di un certo tipo. Se prendi Arthur a costo zero, infatti, poi potresti prendere anche Dominguez”.