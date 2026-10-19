Cecchi: "A me questa non pare una squadra da cantiere di demolizione. Da aspettare e non da liquidare"

Se è vero che la Fiorentina riperde, è anche vero che i viola hanno tirato in porta più del Como (19 a 16) avendo più grandi occasioni da gol (5 a 3)

Come Violetta per il vecchio Germont nella «Traviata», tutto sembra condannare questa Fiorentina. L’ennesima sconfitta; una fase difensiva horror che l’hanno condotta a essere con 17 gol subiti il reparto più perforato del campionato; un attacco volatile come nemmeno una cripto valuta e troppi acquisti onerosissimi che fin qui hanno giustificato solo in parte l’esborso.

Eppure a me questa non pare una squadra da cantiere di demolizione. E, paradossalmente, anche la gara di ieri lo dimostra. Che, se è vero che la Fiorentina riperde, è anche vero che i viola hanno tirato in porta più del Como (19 a 16) avendo più grandi occasioni da gol (5 a 3) e un credito con la fortuna più che evidente. Insomma: a me pare che questa sia una squadra da correggere e non da buttare. Da aspettare e non da liquidare. Con la speranza che questa non sia un’analisi deformata dal troppo amore che, si sa, a volte acceca.

Lo scrive stamattina Stefano Cecchi su La Nazione