Ceccarini: "Paratici sa che questa stagione ci sarà da soffrire, difenderà Vanoli in tutto"

Il giornalista ha parlato del momento dei viola

Nel corso dell'ultima puntata della trasmissione "Nik&Nik", in onda sulle frequenze di Radio FirenzeViola, il direttore di TUTTOmercatoWEB, Niccolò Ceccarini, ha tracciato una disamina dettagliata sulla complessa situazione in casa gigliata, individuando responsabilità e prospettive del club.

"Inutile cercare alibi: la società è al vertice delle responsabilità"

Analizzando la flessione e le difficoltà del momento viola, Ceccarini ha chiarito quali siano, a suo avviso, le gerarchie delle colpe all'interno dell'ambiente:

«Quando i risultati non arrivano, la responsabilità è da condividere tra tutte le componenti: club, allenatore e rosa. Tuttavia, i primi a dover rispondere sono i vertici societari, perché è sempre dal vertice che muove e si irradia ogni scelta».

Il ruolo di Paratici e le voci sulle dichiarazioni pre-gara

In vista del delicato impegno di campionato contro l'Inter, il direttore di TMW si è espresso anche sulla possibilità di una presa di posizione pubblica da parte della dirigenza prima del fischio d'inizio:

«Valuteremo cosa accadrà nel pre-partita di San Siro: è ipotizzabile che Fabio Paratici possa presentarsi ai microfoni prima del via, un evento accaduto raramente finora. Personalmente, però, in questo preciso momento non ne ravviso una stretta necessità. Molto dipenderà dall'evoluzione del campionato: se le cose non dovessero migliorare, allora sì che si renderà opportuno intervenire per fare chiarezza e mettere i puntini sulle i».

Il futuro in panchina: "Vanoli tutelato fino all'impossibile"

Infine, un passaggio cruciale sul tecnico Paolo Vanoli e sulle garanzie che la dirigenza intende offrirgli in un'annata che si preannuncia complessa: