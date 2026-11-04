Ceccarini: "La Juve va in crisi se viene attaccata. Giocherei con Mastantuono, Pedro e Njie dietro Pellegrino"

Le parole di Niccolò Ceccarini sul piano tattico che potrebbe adottare Vanoli per la sfida interna contro la Juventus

Durante Nik&Nik, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, Niccolò Ceccarini, ha analizzato la prossima sfida della Fiorentina, che domenica sera ospiterà la Juventus allo stadio Franchi. Al centro del suo intervento le possibili scelte tattiche di Vanoli e la necessità di affrontare i bianconeri con un atteggiamento propositivo.

"La Juventus è una squadra che se viene attaccata va in crisi, guardate cosa ha fatto il Genoa due gare fa. Anche Bremer, che se sta bene è uno dei migliori al mondo, non è al top. Se pressata va in difficoltà. Per cui, non mi dispiacerebbe l'idea di partire all'attacco, anche perché se loro passano il centrocampo viola arrivano in porta. Deve essere una scelta perfetta sugli interpreti di centrocampo, ci son quattro centrocampisti a disposizione, se giochi col 4-2-3-1 due di loro devono fare un lavorone, perché se la Fiorentina va sotto ritmo diventa un problema. L'idea di partire con Pedro Gonçalves, Mastantuono e Njie dal 1' dietro a Pellegrino non mi dispiace, ma questa squadra è in grado di reggere".

Sulla formula del trasferimento di Gonçalves:

"Il trasferimento prevede un prestito oneroso da 2,25 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto condizionato da 22,5 milioni di euro. Perché quest'ultimo scatti, dovranno verificarsi entrambe le condizioni stabilite dall'accordo: la qualificazione della Fiorentina a una competizione europea e il raggiungimento del 60% delle presenze stagionali da parte del giocatore, considerando valide soltanto quelle in cui sarà in campo per almeno 45 minuti"