Ceccarini: " La Fiorentina è sicura di non perdere Dodò a zero, pronto un rinnovo di due anni"

Il direttore di TMW ha parlato della situazione di Dodò

Il futuro di Dodô resta uno dei temi più caldi in casa Fiorentina. A fare la chiarificazione definitiva sulla situazione del terzino brasiliano è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, che ha tracciato il quadro tra strategia di mercato, diplomazia e rinnovo.

"Nessun incontro programmato, ma i rapporti restano ottimi"

Sul fronte dei contatti tra la società viola e l'entourage del calciatore, Ceccarini ha fatto il punto della situazione spiegando che non ci sono state riunioni recenti:

"Non ci sono stati incontri tra i procuratori di Dodô e la società viola. Non sappiamo se ci sarà questo incontro durante la sessione di gennaio o dopo il mercato."

Nonostante lo stand-by operativo, la diplomazia non si è incrinata:

"Ancora non ci sono passi in avanti, ma i rapporti con gli agenti sono buoni."

"Il giocatore è in vendita, ma serve l'offerta giusta"

Sulle prospettive di mercato e su un'eventuale partenza del terzino brasiliano, il giornalista ha sottolineato la posizione flessibile ma cauta della Fiorentina:

"Chiaramente il giocatore è in vendita, però nessuno sa se l'offerta che potrebbe arrivare per lui potrebbe accontentare le richieste della Fiorentina."

"Nessun rischio a zero: la proposta di rinnovo"

L'obiettivo prioritario del club gigliato resta comunque quello di tutelare il proprio patrimonio ed evitare brutte sorprese contrattuali in futuro: