Il giornalista, Niccolò Ceccarini, è intervenuto su TMW Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina è interessata all’ex attaccante del Napoli, Milik, perché vuole prendere un giocatore di spessore in avanti. Però non è detto che in campo andrebbe solo uno tra lui e Vlahovic, perché il tecnico Gattuso avrebbe anche l’idea di fare giocare Milik alle spalle di Dusan in un 4-2-3-1″.

Burdisso? “Aver preso Burdisso è un gran colpo per la squadra viola. E’ un uomo di calcio con molta esperienza anche nel mondo dello scouting. Adesso finalmente si comincia a parlare un’altra lingua”.

