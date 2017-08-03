Ceccarini: "Emre Mor, la Fiorentina ora deve sbrigarsi. Babacar ha chiesto di restare, Kalinic..."

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Radio Blu:"Corvino sta cercando di portare a casa il più velocemente possibile un esterno d’attacco. Ieri ha incontrato Davide Lippi,...

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di Radio Blu:

"Corvino sta cercando di portare a casa il più velocemente possibile un esterno d’attacco. Ieri ha incontrato Davide Lippi, agente di Politano. Il Sassuolo però chiede 20 milioni, mentre la viola vorrebbe arrivare ai 15 milioni. Va avanti la trattativa per Emre Mor, il Borussia chiedeva 13 più bonus, vediamo come sono questi bonus. Che l’interesse della Roma ci sia è possibile, ma credo possa essere una strategia per Mahrez, un modo per mandare un messaggio al Leicester sperando che abbassi le sue pretese. La Fiorentina però deve fare veloce, perchè poi gli interessamenti potrebbero diventare concreti. Continuerei a non trascurare Jesè, anche se c’è lo scoglio ingaggio, con il Psg che dovrebbe aiutare i viola. Su Eysseric ancora non è chiara la sua situazione, ieri ha giocato con il Nizza il preliminare di Champions. Per Kalinic è tutto fermo, perchè il Milan ha altri obiettivi, ma credo che lui non abbia cambiato di una virgola il suo pensiero, vuole andare via. Se parte Kalinic il primo obiettivo è Simeone, ma non a 25 milioni, e poi c’è Babacar, che ha chiesto di restare per giocarsi le sue carte".