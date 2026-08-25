Ceccarini conferma: "Kean, se si allungano i tempi per il sostituto, il Como virerebbe su altri profili"

Le prossime 24 ore possono essere decisive: il Como aspetta la Fiorentina, ma senza certezze sui tempi potrebbe decidere di puntare su altri attaccanti.

Sono 24 ore importanti per il futuro di Moise Kean. La situazione resta in evoluzione e il Como attende di capire quali saranno i tempi necessari alla Fiorentina per individuare un eventuale sostituto dell’attaccante.

A fare il punto è Niccolò Ceccarini, che conferma - dopo la notizia di poco fa data da Gianluca Di Marzio - come la tempistica possa diventare un fattore decisivo. Se la ricerca del sostituto dovesse prolungarsi troppo, infatti, il Como potrebbe decidere di non aspettare oltre e virare su altri profili. Per la Fiorentina, dunque, saranno ore importanti. Il club dovrà valutare con attenzione le proprie alternative e, soprattutto, i tempi necessari per trovare il giocatore giusto. Dall’altra parte, il Como non sembra intenzionato ad attendere all’infinito.

La situazione Kean resta quindi aperta, ma le prossime 24 ore potrebbero essere decisive per capire quale direzione prenderà la trattativa.