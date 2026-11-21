Ceccarini: "Anguissa potrebbe liberare Hojbjerg, Fiorentina e Juventus lo vogliono a gennaio"

Il giocatore danese potrebbe essere il rinforzo giusto per la Fiorentina

La caccia al pezzo che manca in mediana potrebbe portare dritti su Pierre-Emile Hojbjerg, perno del Marsiglia ma sul mercato già per la sessione di gennaio alla luce della situazione economica del club transalpino.

Un eventuale domino potrebbe attivarsi anche tramite il Napoli e Anguissa, stando a quanto rivelato da Niccolò Ceccarini su Tmw:

"E passiamo al Napoli. Si prospetta un gennaio molto caldo anche per la società partenopea. Il direttore sportivo Manna dovrà gestire due nodi spinosi in mezzo al campo, dato che De Bruyne e Anguissa rischiano di salutare. Sul belga si muove il Psv, mentre per il centrocampista camerunense prende quota un possibile rientro a Marsiglia. Qualora l'affare dovesse concretizzarsi, la dirigenza francese potrebbe prendere in considerazione la partenza di Hojbjerg, profilo che interessa sia alla Fiorentina sia alla Juventus".