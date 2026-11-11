Ceccarini: "Alla Fiorentina vedrei bene un giocatore come Ederson dell'Atalanta in mezzo al campo"

Il giornalista ha parlato del centrocampista da prendere per la Fiorentina

Nel corso della consueta puntata di "Nik&Nik" su Radio FirenzeViola, Niccolò Ceccarini — direttore di Tuttomercatoweb ed esperto delle dinamiche di trasferimenti — si è soffermato sul profilo di centrocampista che la società gigliata sta monitorando in vista della sessione invernale.

L'identikit del rinforzo

"Stando a quanto mi risulta, l'obiettivo principale è un elemento in grado di garantire un equilibrio ottimale tra contrasto e costruzione del gioco. Restando nel massimo campionato italiano, esempi calzanti sono Ederson della Dea o Ferguson del Bologna: interpreti capaci sia di dettare i tempi, sia di mettere sul terreno di gioco carisma e presenza fisica. Un'altra figura assimilabile potrebbe essere Koné della Roma, ma con una valutazione da circa 60 milioni appare decisamente fuori portata per i parametri viola. È probabile che la dirigenza stia esplorando anche opportunità oltre confine".

Le alternative sul mercato

"Un profilo come Torreira non rispecchia esattamente questo identikit, ma porterebbe dinamismo e aggressività al centro. Bisogna dire che reperire a gennaio un elemento completo in entrambe le fasi non è banale. Un candidato accattivante potrebbe essere Højbjergs (in forza al Marsiglia e colonna della Danimarca), tuttavia, se ha declinato l'addio alla Francia durante l'estate, resta da capire se possa cambiare idea in inverno.

Ad ogni modo, le strategie si stanno delineando a breve. La finestra dei trasferimenti scatterà il 27 dicembre e si concluderà a inizio febbraio: chiudere l'operazione in anticipo sarebbe la soluzione ideale, anche se difficilmente accadrà. Poco importa se l'acquisto si concretizzerà negli ultimi istanti della sessione, purché sia un rinforzo di livello: d'altronde l'obiettivo della squadra non è la vittoria del tricolore".