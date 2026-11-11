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Ceccarini: "Alla Fiorentina vedrei bene un giocatore come Ederson dell'Atalanta in mezzo al campo"

Il giornalista ha parlato del centrocampista da prendere per la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2026 18:52
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Ceccarini: "Alla Fiorentina vedrei bene un giocatore come Ederson dell'Atalanta in mezzo al campo" -
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Nel corso della consueta puntata di "Nik&Nik" su Radio FirenzeViola, Niccolò Ceccarini — direttore di Tuttomercatoweb ed esperto delle dinamiche di trasferimenti — si è soffermato sul profilo di centrocampista che la società gigliata sta monitorando in vista della sessione invernale.

L'identikit del rinforzo

"Stando a quanto mi risulta, l'obiettivo principale è un elemento in grado di garantire un equilibrio ottimale tra contrasto e costruzione del gioco. Restando nel massimo campionato italiano, esempi calzanti sono Ederson della Dea o Ferguson del Bologna: interpreti capaci sia di dettare i tempi, sia di mettere sul terreno di gioco carisma e presenza fisica. Un'altra figura assimilabile potrebbe essere Koné della Roma, ma con una valutazione da circa 60 milioni appare decisamente fuori portata per i parametri viola. È probabile che la dirigenza stia esplorando anche opportunità oltre confine".

Le alternative sul mercato

"Un profilo come Torreira non rispecchia esattamente questo identikit, ma porterebbe dinamismo e aggressività al centro. Bisogna dire che reperire a gennaio un elemento completo in entrambe le fasi non è banale. Un candidato accattivante potrebbe essere Højbjergs (in forza al Marsiglia e colonna della Danimarca), tuttavia, se ha declinato l'addio alla Francia durante l'estate, resta da capire se possa cambiare idea in inverno.

Ad ogni modo, le strategie si stanno delineando a breve. La finestra dei trasferimenti scatterà il 27 dicembre e si concluderà a inizio febbraio: chiudere l'operazione in anticipo sarebbe la soluzione ideale, anche se difficilmente accadrà. Poco importa se l'acquisto si concretizzerà negli ultimi istanti della sessione, purché sia un rinforzo di livello: d'altronde l'obiettivo della squadra non è la vittoria del tricolore".

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