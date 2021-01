CdS, Rinascimento Callejon “questa vittoria è vita”

“Questa vittoria è vita”. Parole forti da parte del centrocampista ex Napoli Jose Callejon giunte al termine di Fiorentina-Cagliari.

Proprio l’esterno Viola decisivo nella vittoria gigliata grazie all’ottimo assist per il serbo Vlahovic che ha sancito la vittoria per 1-0 contro i sardi.

“Il successo ci voleva per tante cose ed è meritato”. Callejon che nell’ultimo periodo ha giocato davvero poco. Basti pensare che per ritrovare una sua presenza in campo per cosi tanto tempo, ieri 82′, bisogna andare indietro al 7 Dicembre nel pareggio contro il Genoa.

Callejon si è anche soffermato sul prossimo impegno in campionato, in programma Domenica prossima contro la sua ex Napoli.

“Il ritorno a Napoli sarà una partita particolare, bella e anche strana”. E chissà, si interroga il Corriere dello Sport, che possa essere titolare vista l’ottima impressione data ieri al Mister Prandelli.

LEGGI ANCHE:

LE PAGELLE DI FIORENTINA-CAGLIARI