CdS: "Aquilani a un passo dall'esonero, avanza il nome di Montella per la panchina del Sassuolo"

L'ex allenatore viola è tra i profili presi in considerazione qualora dovesse concretizzarsi l'esonero di Aquilani

Un'altra panchina è pronta a cambiare in Serie A. Alberto Aquilani, dopo la sconfitta del suo Sassuolo contro la Roma per 3-0 in campionato, la quinta consecutiva, è sempre più verso l'esonero. La decisione della società neroverde è attesa in giornata. Tra i nomi in lista c'è quello di Vincenzo Montella, libero dopo l'esperienza con la Turchia.

Tra i candidati per sostituire Alberto Aquilani ci sono Vincenzo Montella e Roberto D'Aversa. Entrambi gli allenatori erano presenti ieri all'Olimpico per assistere alla partita. Il primo è reduce dall'esperienza alla guida della Turchia, terminata a ottobre, il secondo nella seconda metà della scorsa stagione si è seduto sulla panchina del Torino. Lo riporta il Corriere dello Sport.