Per parlare dell’imminente sfida dell’Artemio Franchi fra Fiorentina e Bologna, Labaroviola ha contattato in Esclusiva il radiocronista di Radio Nettuno uno e del club felsineo, Michel Cavina.

Buongiorno Michel, come arrivano i rossoblù a questa sfida?

“Direi con l’umore rinfrancato dai recenti tre pareggi, tutti raggiunti in rimonta contro Spezia, Torino e Atalanta. In più l’infermeria si è svuotata e a parte i lungodegenti Skorupski (rottura della mano, tornerà disponibile dalla prossima settimana), Santander (operato al ginocchio, tornerà a Marzo) e Mbayè (noie muscolari) ed i tecnico serbo potrà attingere a gran parte dell’organico”.

Siamo vicini alla riapertura del mercato, pensi che la società voglia correggere alcune cose?

“I dirigenti vogliono accontentare Sinisa con l’acquisto di una punta di peso che possa sostituire Palacio. I nomi sono principalmente due; Inglese del Parma e Lasagna dell’Udinese”.

A Firenze lo scorso anno arrivò proprio dal Bologna Erik Pulgar, il suo apporto non ha quasi mai raggiunto i livelli quantomeno della sufficienza, che ricordi hai di lui?

“Da noi ha passato tre stagioni, le prime due come alternativa del giovane Diawara. Nella terza annata, diretta in panchina prima da Inzaghi e poi da Mihajlovic invece ha dato il meglio. Impressionò il suo modo di coprire il reparto arretrato. In fase di costruzione regalò gol ed assist specie su calcio piazzato. Le prestazioni lo portarono a raggiungere in nazionale la consacrazione, culminata con la coppa America di quell’anno. Sono sorpreso del suo rendimento a Firenze, evidentemente il gioco non si sposa al meglio con le sue caratteristiche”.

Con quali undici si schiererà quest’oggi la squadra?

“Mi aspetto il solito 4/2/3/1, con Da Costa fra i pali, De Silvestri-Danilo-Tomuatsu-Dicks in difesa; Schouten-Dominguez in mediana; Orsolini-Soriano-Barrow dietro a Palacio”.

Marco Collini

