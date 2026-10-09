Cavasin rilancia la Fiorentina: "Ha qualità importanti e margini enormi di miglioramento"

L'opinione di Alberto Cavasin

Intervenuto a news.superscommesse.it, l'ex allenatore Viola, Alberto Cavasin, ha parlato del momento attuale della Fiorentina: “Credo che la Fiorentina abbia margini enormi di miglioramento. Ha giocatori di ottimo valore e penso che possa ancora crescere molto nel corso della stagione. Quando una squadra ha qualità individuali importanti, ci sono sempre margini per trovare maggiore continuità e un rendimento più alto”.