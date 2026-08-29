Catherine Commisso: "Rocco sarebbe voluto esser qui, la sua eredità continuerà a guidarci"

La moglie del presidente scomparso ha preso la parola al Franchi al termine delle celebrazioni per i 100 anni del club, ricordando il suo legame con Firenze e la sua eredità viola

È stato uno dei momenti più emozionanti della serata al Franchi. Verso la fine delle celebrazioni per il Centenario della Fiorentina, Catherine Commisso ha preso la parola davanti ai tifosi presenti allo stadio, portando il ricordo di Rocco Commisso e raccontando ancora una volta il legame profondo che lo univa alla Fiorentina e alla città di Firenze.

Un intervento carico di emozione, nel quale Catherine ha sottolineato quanto il presidente avrebbe voluto essere presente a una serata così importante e quanto la sua visione continui a guidare il percorso della società.

"Buonasera. Sono emozionata e ho grande orgoglio nel prendere parte a questo evento storico. Rocco avrebbe voluto partecipare ad un condividere questa occasione così speciale. La sua presenza e il suo entusiasmo avrebbero resto questo momento ancora più significativo. Vi ringrazio per il calore che gli avete dato in questi anni, era una persona straordinaria che amava profondamente la Fiorentina ei giovani che vivono il calcio con passione. Stiamo investendo nello stadio come riconoscimento per il suo amore per questo club. Rocco avrebbe voluto continuare ad investire nella Fiorentina e nelle persone che la amano, siamo profondamente impegnati ad onorare la sua eredità e il suo straordinario esempio.

Negli ultimi sette anni ha dedicato il suo tempo per creare un ambiente sicuro dove le famiglie potessero vivere il calcio insieme. Continuiamo a credere nella sua visione, nei suoi valori che guidano il nostro percorso. Rocco pensava che per i giovani ci volesse un centro sportivo moderno, per questo ha investito in modo significativo nel Rocco B. Commisso Viola Park. Vorrei fosse qui con noi per celebrare questo momento. Che Dio benedica la Fiorentina nel suo Centenario. Attraverso ogni vittoria e ogni difficoltà, la squadra ha costruito un’eredità che ha unito il club e la città di Firenze. Come famiglia siamo orgogliosi di far parte di aver contribuito a rendere eterna la Fiorentina".

Un discorso che ha riportato al centro la figura di Rocco Commisso, ricordato non soltanto come presidente, ma come uomo profondamente legato alla Fiorentina, ai suoi tifosi e al futuro del club.