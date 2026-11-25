Cataldi fuori dal progetto Lazio. Palladino lo vuole a Bologna dopo averlo allenato alla Fiorentina

Il Bologna alla ricerca di un nuovo centrocampista, la prima scelta è Cataldi

Il Bologna guarda alla Lazio per rinforzare il centrocampo nella sessione invernale di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Danilo Cataldi sarebbe il primo obiettivo del club rossoblù, ma l'operazione è legata a due condizioni: il completo recupero dai problemi fisici che lo hanno condizionato negli ultimi mesi e una richiesta economica ragionevole da parte di Claudio Lotito.

Il quotidiano sottolinea infatti che il presidente biancoceleste non dovrebbe pretendere di realizzare una plusvalenza particolarmente elevata per un calciatore con il contratto in scadenza a giugno. A rendere ancora più interessante il profilo di Cataldi per il Bologna è la presenza di Raffaele Palladino in panchina: l'allenatore lo conosce bene, avendolo già guidato durante l'esperienza alla Fiorentina. Lo riporta fantamagazine. com