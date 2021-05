Castrovilli, il vero 10 non vuole più fermarsi: si è ripreso la Fiorentina, ora punta l’Europeo

Non è mai troppo tardi per accogliere con soddisfazione il “vero” Castovilli, nemmeno se è (stata) la quartultima partita della stagione. Conferma di poter rappresentare il valore aggiunto della squadra viola di oggi e domani. Castrovilli è questo, talento e inventiva, dinamismo e presenza non solo “scenica”: magari non gli basterà per riconquistare l’Italia in vista di Euro2020 ma intanto s’è ripreso la Fiorentina e domani sera a Cagliari sarà ancora lì. Numero 10 a tutti gli effetti. Lo scrive il Corriere dello Sport.

