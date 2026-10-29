L'intervista Castrovilli su Vlahovic: "Lo conosco bene, ha un carattere forte. E' un gran lavoratore e vuole sempre migliorarsi"

E sul Besiktas di Italiano aggiunge: ""Mi piace fa giocare le squadre, lo seguo sempre e gli faccio un grosso in bocca al lupo"

In Turchia c’è un altro allenatore del suo cuore: Vincenzo Italiano.

«Lui mi ha sorpreso molto. Andavi in campo e sapevi già cosa fare, potevi mettere in difficoltà chiunque. Ricordo che dopo il mio primo infortunio al crociato mi chiamò e mi disse: “Succede solo ai più forti”. E quando sono tornato mi ha accolto così: “Mi darai una grande mano, sono sicuro”. Questo è Italiano».

Al Besiktas lo ha raggiunto Vlahovic. Una scelta che condividerebbe?

«Volentieri, sì. Mi piace come Italiano fa giocare le squadre, lo seguo sempre e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Per me Dusan è andato lì proprio per lui. Vi racconto una cosa su Dusan. È il 2020, stiamo vincendo 3-2 a Milano contro l’Inter con gol di Kouamé, Chiesa e mio. Lui entra, perde la marcatura e finisce che l’Inter la ribalta: 4-3. Quando siamo entrati nello spogliatoio l’abbiamo trovato in lacrime, si sentiva in colpa. Questo è quanto ci teneva. Ha voluto veramente bene a Firenze».

Cosa gli è mancato alla Juve?

«Lui ha un carattere forte, lo conosco, è un gran lavoratore e vuole sempre migliorarsi. Ma ci sono momenti in cui non riesci a esprimerti al meglio per tanti motivi: a volte li porti in partita e non riesci a rendere al massimo. Secondo me gli è mancato questo».

Lo scriva stamattina in edicola il Corriere dello Sport