Castrovilli, alla ricerca del 10 perduto: voglia di rilancio per la salvezza e l’Europeo

Alla ricerca di Castrovilli perduto. L’indice di questo momento non propriamente brillante è il rendimento con la Nazionale italiana. Una rosa che si sta preparando per disputare gli Europei itineranti, in scena tra due mesi, e che vede Mancini prossimo alle scelte definitive di un gruppo che proverà a tornare tra le prime delle classe. Il rischio di non far parte dei convocati per i prossimi Europei è alto, vista anche la qualità del centrocampo della nazionale. La concorrenza è tolta e impone un cambio di passo. Gli obiettivi a breve o lungo termine però servono a questo. A mettere nel mirino il prossimo traguardo da tagliare e provare così a buttare sul campo tutto quel che si ha senza pensare troppo a quali potranno essere le conseguenze. Lo riporta Repubblica.

