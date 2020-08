In questa settimana, scrive Tuttosport oggi in edicola, è in programma anche l’incontro tra la Fiorentina e l’entourage di Castrovilli, l’unico rispetto a Chiesa e Milenkovic che resterà di sicuro: sul tavolo l’allungamento contrattuale fino al 2025 con ingaggio raddoppiato da uno a 2 milioni per cercare di respingere la corte delle big.

NAZIONE, CHIESA, TUTTO ANCORA IN FASE DI STALLO, NON SONO ARRIVATE OFFERTE MA C’È TEMPO