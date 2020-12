CorSport, Castrovilli ed il suo pessimo umore, continua il recupero, spera di esserci contro l’Atalanta

Una foto per mostrare l’infortunio e un pessimo umore. Le ultime ore di Gaetano Castrovilli raccontano di un momento di sofferenza, scrive oggi il Corriere dello Sport. Filtra malumore non c’è alcun dubbio, ma anche la chiara voglia di reagire. E cercherà di fare di tutto per tornare a disposizione già domenica pomeriggio nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Nel frattempo continuano le terapie per lui al centro sportivo. Un lavoro del tutto personalizzato che mira a farlo rientrare al più presto, ma come sempre senza rischi.

Certo la stagione del numero 10 viola ultimamente non è fortunata. Perfino in azzurro dove, fra infortuni e Fiorentina in “bolla” è stato costretto a saltare gli ultimi raduni, nonostante le convocazioni. Prandelli punta anche sulle qualità di Gaetano che potrebbero essere determinati per uscire da un momento di appannamento che ora circonda il gruppo e i singoli.

