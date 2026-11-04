Castrovilli: "Non sarei mai andato via dalla Fiorentina, ho pensato più volte di smettere, ma non mollo"

Il talento ex viola si trova senza squadra ma è pronto a tornare in campo

A Radio Bruno è intervenuto Gaetano Castrovilli per parlare di Fiorentina e non solo: "Ho tanta voglia di mettermi in mostra, voglio ripartire perché ora mi alleno col Figline e sono senza squadra anche per delle scelte sbagliate del procuratore che non ha mantenuto delle promesse che mi aveva fatto. Credeva fossi lo stesso giocatore di prima, ma non lo sono e pensava di non offrirmi alle squadre quando invece va fatto ora come ora perché sono una scommessa."

Prosegue: "Io avrei fatto la mia carriera a Firenze poi sono successe delle cose che hanno bloccato il rinnovo, ma non dipendeva da me e non era una questione di soldi. Poi stavo andando al Bournemouth, ma non ho passato le visite per il crociato che era rotto di nuovo. Ho avuto tanto rammarico e mi dispiace per com'è finita perchè volevo un altro capitolo."

Prosegue: "Dopo ci siamo guardati in giro e siamo andati alla Lazio dove ho avuto un'altra ricaduta e poi il Monza. Non sono uscito bene dagli infortuni mentalmente perché ho rischiato la depressione e non sto bene nemmeno ora, infatti mi sta seguendo uno psicologo in questo percorso. Ho pensato spesso di smettere."

Sul suo stato fisico: "Ora sto bene fisicamente e voglio un'altra occasione con una squadra che mi faccia giocare con continuità per riportarmi in A. Non mi interessa da dove ripartire, ma voglio solo qualcuno che creda in me perchè mi sono ripreso e mi sono ritrovato."

Sulla Fiorentina: "Atta è un bel giocatore che darà una grande mano, Mastantuono è un fenomeno e pure Gonçalves mi piace tanto. Adoro la tecnica nel calcio e vorrei vedere in campo sempre giocatori pensanti come sono io."