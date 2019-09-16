Castrovilli e quella vita da riscrivere: doveva fare il ballerino, oggi danza col pallone...

Sulla Repubblica in edicola oggi ci si sofferma sul background di Gaetano Castrovilli. Un destino che sembrava segnato, il suo: un fisico esile e la passione per la danza, fin da piccolo, lo spingevan...

Sulla Repubblica in edicola oggi ci si sofferma sul background di Gaetano Castrovilli. Un destino che sembrava segnato, il suo: un fisico esile e la passione per la danza, fin da piccolo, lo spingevano a sognare di fare il ballerino. Poi tutto cambia con la scomparsa del nonno, grande tifoso del Bari. Oggi Gaetano abbina classe a gamba, giocando a testa alta, senza paura di rischiare. Fino a diventare subito protagonista e titolare in maglia viola e, chissà, magari in futuro anche in maglia azzurra.