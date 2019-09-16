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Castrovilli e quella vita da riscrivere: doveva fare il ballerino, oggi danza col pallone...

Sulla Repubblica in edicola oggi ci si sofferma sul background di Gaetano Castrovilli. Un destino che sembrava segnato, il suo: un fisico esile e la passione per la danza, fin da piccolo, lo spingevan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 14:25
Castrovilli e quella vita da riscrivere: doveva fare il ballerino, oggi danza col pallone... - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
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Sulla Repubblica in edicola oggi ci si sofferma sul background di Gaetano Castrovilli. Un destino che sembrava segnato, il suo: un fisico esile e la passione per la danza, fin da piccolo, lo spingevano a sognare di fare il ballerino. Poi tutto cambia con la scomparsa del nonno, grande tifoso del Bari. Oggi Gaetano abbina classe a gamba, giocando a testa alta, senza paura di rischiare. Fino a diventare subito protagonista e titolare in maglia viola e, chissà, magari in futuro anche in maglia azzurra.

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