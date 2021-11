Cassano: “Vlahovic non è un top player, in Italia segnano tutti. Non è giocatore da big europee”

Intervenuto come di consueto sulla BOBO TV ha parlato l’ex calciatore Antonio Cassano:

“Vlahovic in una big del calcio europeo? Vlahovic non è un top player. La mia paura è che il campionato italiano non sia credibile. Fanno gol tutti. Immobile ha fatto 161 gol in cinque anni e mezzo. Vlahovic in questo momento non può giocare in una delle prime 5-6 squadre al mondo”.

