Cassano: "Spalletti si è perso dopo la Nazionale, lo vedo vicino all'esonero perché è spento"

Durante l'ultimo appuntamento con la trasmissione Viva el Futbol, Antonio Cassano si è espresso senza mezze misure sul momento di Luciano Spalletti alla guida della Juventus, all'indomani del ko incassato contro la Lazio.

L'ex talento di Bari Vecchia ha espresso forte scetticismo sulla permanenza del tecnico toscano sulla panchina bianconera, evidenziando un netto cambio rispetto al passato:

"Non credo che Spalletti avrà un futuro a lungo termine alla Juventus. Ho l'impressione che dopo la parentesi negativa con la Nazionale si sia spento: non è più lo stesso allenatore che conoscevamo. In genere è un tecnico capace di risolvere le difficoltà con qualche intuizione geniale, ma oggi non sembra più lui. Non ha la squadra in pugno e i giocatori non lo seguono."