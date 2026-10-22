Cassano: "Spalletti si è perso dopo la Nazionale, lo vedo vicino all'esonero perché è spento"
L'ex giocatore di Roma e Real Madrid ha parlato di Spalletti
Durante l'ultimo appuntamento con la trasmissione Viva el Futbol, Antonio Cassano si è espresso senza mezze misure sul momento di Luciano Spalletti alla guida della Juventus, all'indomani del ko incassato contro la Lazio.
"Un allenatore spento dopo la Nazionale"
L'ex talento di Bari Vecchia ha espresso forte scetticismo sulla permanenza del tecnico toscano sulla panchina bianconera, evidenziando un netto cambio rispetto al passato:
"Non credo che Spalletti avrà un futuro a lungo termine alla Juventus. Ho l'impressione che dopo la parentesi negativa con la Nazionale si sia spento: non è più lo stesso allenatore che conoscevamo. In genere è un tecnico capace di risolvere le difficoltà con qualche intuizione geniale, ma oggi non sembra più lui. Non ha la squadra in pugno e i giocatori non lo seguono."
"Juve brutta da vedere. Conte? Ci sguazza in questi contesti"
Cassano si è poi soffermato sull'identità tattica della squadra e sui possibili scenari per il futuro della panchina torinese:
"Solitamente Spalletti riesce a valorizzare ed esaltare gli elementi a sua disposizione, mentre alla Juve questo non sta accadendo. È una squadra decisamente brutta da vedere, gioca male e non dà nemmeno l'impressione di essere allenata da lui. Considerate le voci che circolano, non escludo un esonero nelle prossime settimane: vedo Antonio Conte pronto a subentrare. Sappiamo tutti che il suo ritorno a Torino è un'ipotesi sempre viva e in progetti di questo tipo ci sguazza.