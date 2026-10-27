Cassano: “Le colpe sono di Paratici che speso 150 milioni per mandare via l’allenatore dopo 3 giornate”

Cassano ha incolpato la società del momento viola

Cassano ha analizzato a Viva el futbol il momento che sta attraversando la Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha speso 150 milioni per il mercato ma ha sbagliato la base: l’allenatore. Hai fatto un mercato per un allenatore che hai mandato via dopo 3 giornate per richiamare Vanoli che a me non piace, così hai sconfessato allenatore e mercato.

La Fiorentina spende ma è sempre lì sotto, vogliamo dare la colpa ai giocatori? Sicuramente ha giocatori impresentabili come Ranieri e Fagioli. Chi gli può svoltare le partite chi è? Mastantuono.

Ma non lo mettono in condizione di farlo, gli andrebbe costruita la squadra attorno ma non lo fanno. Non lo stanno valorizzando Mastantuono che ha un talento incredibile.

Però io posso dar colpa ai giocatori, Vanoli, Grosso ma è la società che sta facendo male. Paratici ha speso 200 milioni ha mandato via l’allenatore dopo 3 giornate e sta facendo peggio di quello che tutti immaginavano. Qualcuno deve iniziare a fare un po’ di conti.”