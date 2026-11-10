Cassano distrugge Fagioli: "Non è nè carne nè pesce, meritava la Nazionale più Calò di lui"

L'ex giocatore ha parlato della chiamata di Mancini per Fagioli

Chiuso l'ultimo turno di campionato, i riflettori si spostano sulla Nazionale di Roberto Mancini, attesa dai prossimi impegni di Nations League contro Belgio e Francia. Come da tradizione, le convocazioni del commissario tecnico non sono passate inosservate, scatenando dibattiti tra addetti ai lavori e tifosi per alcune esclusioni eccellenti.

Il caso Calò: l'esclusione che fa rumore

Tra le assenze più pesanti spicca senza dubbio quella di Giacomo Calò. Il centrocampista nato nel 1997 sta trascinando il Frosinone guidato da Massimiliano Alvini, mettendo in mostra numeri da urlo: 5 reti e 1 assist nelle prime 12 gare della stagione. Un ruolino di marcia strepitoso che, tuttavia, non è bastato a convincere il CT a tingerlo d'azzurro.

La schiettezza di Cassano: critiche alla mediana

Questo tema – e non solo – è stato al centro dell'ultimo intervento di Antonio Cassano durante la trasmissione Viva el Futbol. L'ex fuoriclasse barese non ha usato giri di parole per esprimere il proprio dissenso sulle convocazioni a centrocampo, suggerendo che per far posto a Calò si sarebbe potuto tranquillamente escludere qualche elemento della Fiorentina o altri nomi finiti nel mirino delle sue critiche: