Cassano distrugge Allegri: "Non sa allenare, non arriva a novembre a Napoli come allenatore"

L'ex giocatore ha attaccato il tecnico livornese del Napoli

Nuovo capitolo nella personale querelle tra Antonio Cassano e Massimiliano Allegri. Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol — il format trasmesso su Twitch e YouTube che l'ex talento di Bari Vecchia conduce insieme a Lele Adani e Nicola Ventola — il tecnico del Napoli è finito ancora una volta al centro di un duro attacco all'indomani del passo falso subito per 1-0 contro il Venezia al "Penzo".

La frecciatina sul "risultato a tutti i costi"

Cassano è partito da uno dei mantra storici dell'allenatore livornese — l'idea che la vittoria sia l'unico metro di giudizio e che la seconda posizione equivalga a un fallimento — per rivolgerglielo contro con sarcasmo:

"Quando Allegri sostiene che conta unicamente vincere e che arrivare secondi significa aver fallito, dopo il ko di Venezia mi è venuta in mente l'unica vera domanda che un giornalista avrebbe dovuto rivolgergli: 'Caro Allegri, che effetto fa oggi aver perso dopo aver dominato la gara?'."

L'ex attaccante ha poi rincarato la dose, sminuendo l'impronta tattica del mister sulla prestazione degli azzurri: