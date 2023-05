Cassano: “Buonissima Fiorentina, due errori micidiali di Milenkovic. Alla lunga vice sempre la squadra più forte”

Come di consueto, arriva il commento di Antonio Cassano dopo la finale di Coppa Italia che ha visto la Fiorentina uscire sconfitta per 2-1 contro l’Inter: “Buonissima Fiorentina per 25-30 minuti. Poi dopo l’occasione sbagliata da Dzeko è salita l’Inter. Due errori clamorosi di Milenkovic che, prima, tiene in gioco Lautaro e sul 2-1 si fa anticipare. L’Inter ha rimesso in piedi la partita in quei 15-20 minuti. Nel secondo tempo è ripartita bene la Fiorentina, l’Inter ripartiva. Una partita che poteva finire 2-2 o 3-1. Però, alla lunga, vince sempre la squadra più forte”.